LIVE Snowboard, PSL a coppie Bad Gastein 2020 in DIRETTA: Italia a caccia del podio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma team mixed (15 ottobre) – Le classifiche di Coppa del Mondo 12.55: Le coppie favorite: ovviamente quelle austriache con Promegger/Riegler e Karl/Ulbing, oltre a quella teutonica con Hofmeister, scatenata in questo inizio di stagione, affiancata a Baumeister, terzo ieri. Occhio anche ai russi e agli elvetici. 12.52: . Partiranno dal turno preliminare Maurizio Bormolini e Giulia Gaspari, mentre Daniele Bagozza e Nadya Ochner, tra i favoriti per il successo, saranno presenti negli ottavi. Turno di riposo per il veterano Roland Fischnaller. 12.50: Due le coppie al via per i colori azzurri, con il Bel Paese che vuole proseguire sull’onda dell’entusiasmo visti i risultati arrivati di recente (ieri la clamorosa doppietta nella gara individuale maschile). 12.48: Saranno quattro le prove di questo genere in questo ... Leggi la notizia su oasport

