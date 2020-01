LIVE – Fiorentina-Atalanta 1-1 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Coppa Italia risultati 15 gennaio 2020. Apre Fiorentina-Atalanta, chiude Juventus-Udinese. In programma anche Milan-SPAL. ROMA – Coppa Italia risultati 15 gennaio 2020. Nuova giornata ricca di emozioni con tre sfide in programma: apre Fiorentina-Atalanta, chiude Juventus-Udinese. Milan-SPAL alle 18. Coppa Italia, i risultati di 15 gennaio 2020 Di seguito il resoconto completo delle sfide di Coppa Italia del 15 gennaio 2020 (IL TABELLONE) Fiorentina-Atalanta 0-0Milan-SPAL (ore 18)Juventus-Udinese (ore 20:45) Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta: risultato, marcatori e tabellino Fiorentina-Atalanta 1-1 Marcatori: 12′ Cutrone (F), 67′ Ilicic (A) Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella Ger., Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone (73′ Caceres), Vlahovic. All. Iachini Atalanta (3-4-2-1): Gollini; ... Leggi la notizia su newsmondo

