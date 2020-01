LIVE Dinamo Sassari-Torun, Champions League basket 2020 in DIRETTA: si comincia al PalaSerradimigni, la squadra di Pozzecco vuole la seconda fase (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Dwayne Ewans non è in quintetto, ma è recuperato dopo aver saltato la partita di campionato contro Varese. 20:29 QUINTETTI – Sassari: Spissu Vitali Sorokas Pierre Bilan; Torun: Wright Hornsby Ratajczak Cel Aminu 20:27 Terminata la presentazione, si sta per cominciare al PalaSerradimigni! 20:25 Doppio filo del destino nella partita: se Sassari vincerà, avrà in tasca la qualificazione per la seconda fase ed eliminerà Torun, altrimenti ci sarà ancora da aspettare. 20:23 Ed ecco la presentazione delle due squadre! 20:20 Dieci minuti all’inizio del match! 20:15 Il match disputato nello scorso novembre a Torun vide Sassari imporsi per 95-113, con 29 punti di Dwayne Evans e cinque uomini in doppia cifra, compreso un grande Marco Spissu a quota 22 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. 20:10 Si sono giocate ieri le altre due partite di ... Leggi la notizia su oasport

