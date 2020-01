Le minacce di Mario Improta di Vox Italia a Matteo Villa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mario Improta, ex vignettista a 5 Stelle in seguito anche rimosso dal suo incarico presso il Comune di Roma a causa di un disegnino mooooolto spiritoso sull’Unione Europea e Auschwitz, di recente ha aderito a Vox Italia, il nuovo partito del turbofilosofo Diego Fusaro. Su questo fronte c’è da segnalare che mentre Mario Improta è “dirigente” (così lui dice) di Vox Italia, il turbofilosofo e la sua formazione avevano difeso Marione quando la polemica della vignetta era nata, ma poi avevano improvvisamente perso la voce quando il Museo di Auschwitz aveva risposto. Coincidenze, casualità, avevano judo (cit.). Oggi però il sopracitato Improta ha deciso di continuare a dare spettacolo di sé rispondendo a Matteo Villa di ISPI, “colpevole” di aver denunciato le balle sovraniste sulle ONG e i morti in mare con numeri e dati, con i suoi soliti argomenti: ... Leggi la notizia su nextquotidiano

