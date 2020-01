Le Canzoni – 15 gennaio 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stasera ce la caviamo con poco: dovete addormentarvi nel giro di un minuto, ma poi dormirete benissimo Leggi la notizia su ilpost

RadioKaosItaly : I just uploaded 'Le Canzoni Fanno Bene - Martedì 14 Gennaio 2020' to @mixcloud. Listen at - RadioKaosItaly : New show 'Le Canzoni Fanno Bene - Mercoledì 15 Gennaio 2020' up now at - infooggi : “Balliamo sul mondo”, lo show con le canzoni di Ligabue il 28 gennaio al Teatro Cilea di Reggio C. -