La Roma per continuare in Coppa: Parma da dentro o fuori (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Dopo due sconfitte consecutive la Roma deve reagire, a cominciare dalla gara di Parma, dove giallorossi e ducali si sfideranno negli ottavi di finale in gara secca di Coppa Italia. Il 2020 per la squadra di Fonseca è cominciato male con i KO incassati all’Olimpico contro Torino e Juventus, i gialloblu vengono invece da una brutta sconfitta contro l’Atalanta e dalla vittoria contro il Lecce. Dubbi in porta A differenza del solito, Fonseca ha ancora qualche dubbio su chi schierare tra i pali: sarà quindi ballottaggio tra Pau Lopez e Mirante, con il primo in vantaggio. Essendo una gara secca inevitabilmente il pensiero va anche ai calci di rigore, ed è proprio questo aspetto che porta il mister a fare delle riflessioni: lo spagnolo non ha un buon rapporto con i tiri dagli undici metri, al contrario Mirante qualche penalty in carriera lo ha parato, ultimo quello di ... Leggi la notizia su romadailynews

matteosalvinimi : ?? ROBA DA MATTI! Guardate che 'brava gente' frequenta il palazzo dei centri sociali usato poco tempo fa dai pesciol… - OfficialASRoma : Un po' di voci, di Roma e non, per Nicolò ???? - FabrizioRomano : Accordo raggiunto tra Inter e Roma per lo scambio tra Politano e Spinazzola: si lavora per limare le distanze sui c… -