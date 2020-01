La Pupa e il Secchione e viceversa la seconda coppia eliminata (Video) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione e viceversa, la coppia eliminata nella seconda puntata di martedì 14 gennaio (Video) Il gran frullatore de La Pupa e il Secchione e viceversa è tornato per scuotere le coscienze e far incontrare mondi diversi, ma non tutti possono arrivare fino alla fine del programma e come in ogni reality che si rispetti c’è sempre il momento dell’eliminazione. A presiedere la cerimonia di eliminazione c’era Alessandra Mussolini, ospite di puntata. Durante il momento di confronto si è rivisto quanto successo in puntata a partire dal cambio delle coppie con Stella che ha scelto di passare con Mazzoni rompendo la coppia che si era formata con Angelica, coppia anche del cuore. Ecco il momento del confronto:  De Lauretis e Martina sono gli ultimi, Mariano e Genna si scontrano con Massa e Carlotta al Synthony Test incentrato sulla tutela dell’ambiente, come ... Leggi la notizia su dituttounpop

KappaFerruccio : Comunque stamattina dei bimbi parlavano de La Pupa e il Secchione e NO???? GENITORI?????? NO??????? - LiveForMyBoys1D : RT @Valeriangione: #lapupaeilsecchione Ma è la pupa e il secchione o temptation island non ho capito - infoitcultura : La Pupa e il Secchione e Viceversa su Italia 1: ospiti di martedì 14 gennaio 2020 -