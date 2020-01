Il rapporto KPMG: “Perché la Uefa non apre un’indagine sulll’inquietante deficit della Juventus?” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Rmc pubblica un articolo dal titolo inequivocabile: “gli inquietanti risultati economici della Juventus”. Riporta i risultati del rapporto finanziario della KPMG sulle squadre vincitrici degli otto principali campionati europei. E tra gli otto club campioni, l’unico a destare preoccupazione dal punto di vista finanziario è la Juventus. La KPMG ricorda all’ultimo cda della Juve, gli azionisti avevano presentato una situazione contabile complicata, definita “tesa”. Avevano rivelato che il debito, cumulativo, ammontava “circa 574 milioni di euro al 30 settembre 2019” ed era aumentato significativamente dalla stagione 2016-2017. Prosegue Rmc: Secondo la società di revisione contabile e consulenza, la Vecchia Signora, nonostante i ricavi complessivi stimati a 464 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto alla stagione 2017-2018, ha un disavanzo al netto delle imposte di 40 ... Leggi la notizia su ilnapolista

