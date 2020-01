Il decreto sicurezza di Salvini ha creato oltre 26 mila irregolari in più (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In Italia l’unica emergenza clandestini è quella causata dallo stesso Matteo Salvini e per tornare alla normalità bisogna cancellare gli effetti dei decreti sicurezza. Al di là delle distanze all'interno del governo su come procedere (linea dura dell'abolizione, o quella soft delle modifiche limitat Leggi la notizia su ilfoglio

NicolaPorro : Ma perché il #governo giallorosso, nonostante i proclami, non modifica il tanto odiato #DecretoSicurezza di… - matteosalvinimi : Altro che cancellare i Decreto Sicurezza, come vorrebbe il PD: TOLLERANZA ZERO per chi vende morte ai ragazzini. E… - repubblica : Storia di una follia: quei 120 licenziati dal decreto sicurezza di Salvini -