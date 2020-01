I giudici non hanno dubbi: esiste un nesso causale tra uso del cellulare e tumore (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tra uso del cellulare e insorgenza del tumore c’è un nesso di correlazione. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Torino, confermando una sentenza del Tribunale di Ivrea del 2017. I fatti Nel 2017 il Tribunale di Ivrea si pronunciò sul caso di Roberto Romeo, dipendente Telecom malato di tumore al nervo acustico dell’orecchio destro. Romeo aveva fatto causa all’Inail dopo aver scoperto di essere ammalato. Il Tribunale, all’epoca, dichiarò che c’era un nesso causale tra la malattia e l’utilizzo spropositato del telefonino. A inizio dicembre 2019 la Corte d’Appello torinese ha confermato, condannando l’Inail a riconoscere il risarcimento a Romeo per malattia professionale. Nelle motivazioni, i giudici scrivono che, con «criterio di elevata probabilità logica» si può «ammettere un nesso tra la prolungata e cospicua esposizione lavorativa ... Leggi la notizia su ilnapolista

