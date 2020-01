Gossip, Silvia Provvedi delle Dontella è incinta: nozze con Giorgio? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Silvia Provvedi delle Donatella aspetta un bambino dal compagno Giorgio De Stefano Novità importanti in vista per Silvia Provvedi, la cantante nota per far parte insieme alla gemella Giulia del duo delle Donatella, nome attribuito alle ragazze dalla loro giudice di X Factor di allora Arisa durante il talent, è incinta. L’annuncio del lieto evento è stato pubblicato dal settimanale Chi, che ha fornito anche ulteriori dettagli, la Provvedi infatti sarebbe già al quinto mese di gravidanza ma non ha assolutamente fatto trapelare la notizia, tanto che anche sui social dove di solito è molto attiva non ha pubblicato nulla. Inoltre non si sa ancora il sesso del nascituro, anche se lei stessa ha dichiarato di sognare una bambina. Insomma Silvia Provvedi sembra aver archiviato definitivamente Fabrizio Corona, e adesso insieme al suo compagno Giorgio De Stefano aspetta la nascita del loro ... Leggi la notizia su lanostratv

UnioneSarda : '#SilviaProvvedi al quinto mese di gravidanza' - Manuel_Real_Off : Cucciolaaaa In realtà anche io da tanto.. e potrei fare i nomi dei miei padri.. ?? -