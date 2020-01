GF Vip: il provvedimento per Patrick, Sergio e Pasquale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Invece che squalificare anche Patrick, Sergio e Pasquale come fatto con Salvo Veneziano, il Gf Vip ha proposto di far ascoltare ai tre concorrenti, insieme all’eliminato, alcune storie di donne presenti in un centro antiviolenza. Pasquale si è subito schierato contro la proposta non accettando di essere associato a questo tema. Gf Vip: Sergio, Patrick e Pasquale Signorini ha risposto che la trasmissione non obbliga nessuno ma che il provvedimento era stato preso per sensibilizzare sulla violenza contro le donne e per spingerli a riflettere dopo le risate alle battute sessiste di Salvo. Il concorrente ha interrotto il conduttore e spiegato che più volte ha tentato di far notare a Veneziano che i suoi toni erano scorretti, ma non è riuscito a farlo desistere. Sergio stesso aveva poco prima ribadito che quello andato in onda era un tormentone ironico che Salvo utilizza da anni. Aveva ... Leggi la notizia su notizie

infoitcultura : Striscia la Notizia contro il Grande Fratello Vip | Provvedimento del Tg satirico - zazoomnews : Striscia la Notizia contro il Grande Fratello Vip Provvedimento del Tg satirico - #Striscia #Notizia #contro… - Affaritaliani : SALVO SQUALIFICATO DAL REALITYLe motivazioni del provvedimento -