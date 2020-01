Federico Fellini: 5 mostre ed eventi da non perdere a 100 anni dalla nascita (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il 20 gennaio 1920 nasceva, a Rimini, Federico Fellini. Sono trascorsi esattamente 100 anni dalla nascita di uno dei registi più significativi e visionari di tutti i tempi, e per l’occasione è previsto un ricco calendario di eventi ed iniziative: da Rimini, sua città natale, fino a Roma e Milano, ecco una lista di mostre e concerti assolutamente da non perdere per riscoprire il cinema di Federico Fellini, e non solo. Leggi la notizia su fanpage

CinziaFiori1 : Federico Fellini, cento anni di sogni e di cinema in cinque punti/ immagini. Di ?@cecicecia? ?@La_Lettura?… - ClpMilano : Nel giorno del centenario della nascita di #FedericoFellini, lunedì #20gennaio #PalazzoReale a #Milano rende omaggi… - cinematografoIT : RT @raimovie: Domani a #MovieMag puntata interamente dedicata alla memoria di Federico Fellini di cui, lunedì 20 gennaio, ricorre il centen… -