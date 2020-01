Elisa De Panicis squalificata dal Grande Fratello Vip 4? È di nuovo caos (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Elisa De Panicis a rischio squalifica: ecco cosa è successo Elisa De Panicis finisce nei guai. È partito solamente settimana scorsa, tuttavia è come se il Grande Fratello Vip 4 fosse cominciato da un mese, tante sono le polemiche che infervorano nella Casa. Il reality show di Canale 5 ha già dato parecchi spunti di discussione. Prima con Salvo Veneziano, escluso dopo pochi giorni per alcune frasi sessiste. Affermazioni talmente gravi da scatenare un putiferio e i dirigenti del programma, data la loro grave entità, lo hanno inevitabilmente escluso, senza concedergli seconde chance. E non è detto che con Elisa De Panicis siano più clementi. Dopo il provvedimento, sono circolati commenti riguardo le tre persone presenti assieme a Salvo durante il fattaccio, ovvero Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. Mentre il pizzaiolo siciliano stava tenendo il suo sproloquio, i ... Leggi la notizia su kontrokultura

