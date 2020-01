Drogava gli anziani per rubare gioielli e argenteria: bottino di oltre 100.000 euro per una colf (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La donna si faceva assumere come colf o collaboratrice domestica in casa di famiglie facoltose e, grazie alla complicità del marito, sottraeva preziosi e argenteria. In almeno un caso avrebbe agito sedando con un potente sonnifero la coppia di anziani che avrebbe dovuto aiutare, in un'altro caso è riuscita a sottrarre un paio di orecchini che da soli valgono 100.000 euro. Leggi la notizia su fanpage

