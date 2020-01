Da Tinder a Grindr, le app dating sotto accusa: “una folle violazione” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le app dating come Tinder, Grindr e OkCupid finiscono nel mirino del Norwegian Consumer Council: l’accusa riguarda la condivisone illegittima dei dati utenti Smartphone, sicurezza (fonte foto: Pixabay) Quelle degli incontri, le app dating come Tinder, Grindr e OkCupid, sono piattaforme con molto traffico d’utenza, di cui si parla spesso: ora, tali app finiscono sotto accusa per una presunta violazione della privacy. A muovere l’accusa è l’organizzazione no profit ‘Norwegian Consumer Council‘, che ha svelato il proprio report nello studio effettuato in materia. Geolocalizzazione, inclinazione sessuale, interessi e stato di salute, queste sarebbero solo alcune delle informazioni riservate che le app avrebbero condiviso in modo illegittimo e incontrollato con società terze, come quelle di marketing e advertising online. Tali ... Leggi la notizia su chenews

