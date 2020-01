Corruzione, arrestato giudice di Catanzaro: “Soldi, regali e prestazioni sessuali per aggiustare sentenze” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Soldi con tranche di 500 euro, un braccialetto e un box promessi, prestazioni sessuali, uno stipendio mensile, vacanze, cibo consegnato a casa. Sono queste le mazzette con cui veniva pagato un magistrato, presidente della II sezione della Corte d’Assise d’appello di Catanzaro, che è stato arrestato dalla Guardia di finanza. Si tratta, a quanto apprende il fattoquotidiano.it, di Marco Pretini. Sono otto le persone indagate nell’inchiesta della Dda di Salerno avviata nel 2018: per sette, tra cui la toga, il giudice per le indagini preliminari di Salerno ha disposto il carcere, per l’ottava i domiciliari. Corruzione in atti giudiziari in alcuni casi aggravati dall’associazione mafiosa i reati contestati dagli inquirenti. L’inchiesta era iniziata a Catanzaro (dove oggi sono stati eseguiti tre arresti) ma era stata trasferita per competenza a Salerno ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

