Conferenza di Berlino, Stati Uniti presenti. Conte: “Serve chiarezza” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La decisione è arrivata dopo una telefonata tra Donald Trump e Angela Merkel. Il premier annuncia la disponibilità dell’Italia a prendere parte alla Conferenza di Berlino. Inizia a prendere forma il parterre che presenzierà alla prossima Conferenza di Berlino. L’incontro si terrà nella capitale tedesca il prossimo 19 gennaio e servirà per tornare a occuparsi … L'articolo Conferenza di Berlino, Stati Uniti presenti. Conte: “Serve chiarezza” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

