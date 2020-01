Camerano, operaio muore colpito da un braccio meccanico (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Camerano, un operaio di 50 anni è morto colpito da un braccio meccanico. È accaduto questa mattina di oggi mercoledì 15 gennaio nel cantiere del nuovo ospedale di Ancona Sud – Inrca, in costruzione alle porte di Camerano, nelle Marche. Il 50 enne si trovava in cantiere quando improvvisamente è stato colpito alla testa dal braccio meccanico di un bobcat manovrato da un suo collega. L’ operaio era di origini campane ed è rimasto vittima di un drammatico incidente ed è morto dopo essere stato travolto dal braccio meccanico. Sono stati momenti tragici per i suoi colleghi che l’ hanno visto morire davanti ai loro occhi senza poter far nulla per salvargli la vita. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi ma purtroppo per l’ uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto è ... Leggi la notizia su bigodino

