Australian Open 2020, a Melbourne Jasmine Paolini confida nell’inizio di una nuova carriera (Di giovedì 16 gennaio 2020) Si avvicina l’inizio degli Australian Open 2020, una grande occasione per Jasmine Paolini. La 24enne azzurra per la prima volta in carriera avrà accesso al tabellone principale. La numero 94 del ranking avrà la possibilità di raccogliere punti importanti per cercare di scalare la classifica mondiale. Nelle ultime tre edizioni la ragazza nativa di Bagni di Lucca è stata costretta a fermarsi al primo turno delle qualificazioni. Laddove riuscisse a superare il primo turno del main draw porterebbe a casa 70 punti che le consentirebbero di risalire di qualche posizione. In caso di terzo turno i 130 punti la proietterebbero tra le prime 75 del ranking. Ovviamente andando avanti nel torneo troverà avversarie sempre più ostiche e complicate da affrontare. Una grande occasione da sfruttare per dare nuovo slancio alla sua carriera arrivata ad un bivio. Una volta conquistata la top 100 ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : Sorteggio Australian Open 2020: estrazione tabelloni principali. Data programma orario d’inizio tv e streaming -… - peoplexplanet : Gli incendi in #Australia hanno reso l’aria di gran lunga la peggiore al mondo tanto che la giovane tennista sloven… - Leonard40959202 : Sorteggio Australian Open domani mattina alle 8 ora italiana. -