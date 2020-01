Ancora scontro su data voto Gregoretti, capigruppo non decide. Il 20 gennaio sempre più probabile (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'ennesima fumata nera sulla data del voto sul caso Gregoretti in Giunta per le Immunita' arriva al termine di una riunione della conferenza dei capigruppo durata oltre due ore. Sul tavolo c'e' la richiesta della maggioranza di bloccare il voto del 20 sulla relazione con cui Maurizio Gasparri, presidente dell'organismo di Palazzo Madama, propone di respingere la richiesta dei magistrati di Catania di mandare a processo Matteo Salvini per la vicenda dei 131 migranti trattenuti sulla nave della Guardia costiera bloccata per quattro giorni nel porto di Augusta alla fine del luglio scorso. Pd, M5s, Leu hanno sostenuto che cosi' come stabilito per l'Aula e le commissioni, anche la Giunta dal 20 al 24 gennaio si deve fermare. Al termine di un dibattito dai toni accesi e' stato stabilito che il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, sentira' Gasparri per esporgli la situazione e per ... Leggi la notizia su ilfogliettone

