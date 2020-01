Alcuni giocatori di Minecraft hanno impiegato 7 anni per ricreare il mondo di Harry Potter (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non si tratta di una semplice riproduzione a forma di cubetti, ma è da intendere più come un'esperienza per chi vuole rivivere le atmosfere magiche di Harry Potter in formato videogioco. Un'impresa faraonica, compiuta da Floo Network, un team di modder specializzato in Minecraft, per lo più composto da studenti. Leggi la notizia su fanpage

INTER291103 : RT @Busonzio: Solo 10 giocatori nella storia dell'Inter sono riusciti a segnare almeno un gol in Serie A, Champions e Coppa Italia al primo… - RisorgINT : ?? A debita distanza #Inter e #Roma, con l’Inter in grado di recuperare credibilità (e punti) sulla squadra giallo… - punkfloydz : Abbiamo avuto giocatori forti ma pezzi di merda e giocatori di merda ma signori, per citarne alcuni: Luca antonelli… -