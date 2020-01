Aereo deve scaricare carburante in volo per avaria | colpite due scuole (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un Aereo decollato da poco subisce un guasto ad un motore e scarica parte del carburante per alleggerirsi. Purtroppo il combustibile cade su due scuole. Un Aereo di linea della Delta Airlines decollato per un volo intercontinentale è dovuto rientrare con una manovra d’urgenza in aeroporto. Si tratta di un Boeing 777 partito dallo scalo … L'articolo Aereo deve scaricare carburante in volo per avaria colpite due scuole è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

