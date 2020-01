A.O.R.N. “San Pio”: importante simposio sulle tecniche vascolari (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “OPEN VS ENDO” è il titolo del convegno che venerdì 17 gennaio, presso la sala delle Conferenze dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento, metterà a confronto tecniche chirurgiche vascolari tradizionali (OPEN) versus quelle endovascolari (ENDO), cercando di far risaltare le caratteristiche di entrambe, in relazione ai benefici per il paziente, alla mini invasività, ai costi ed all’esperienza degli operatori. L’interessante simposio, coordinato dalla U.O.C. di Chirurgia Vascolare, diretta dal Dott. Davide Razzano, e che vedrà la partecipazione di eminenti chirurghi vascolari, angio radiologi, emodinamisti provenienti da ben dieci regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, rappresenta un’importante occasione di incontro e di scambio di esperienze nell’ambito della chirurgia vascolare, un campo vastissimo di applicazioni, in cui gli elementi della ... Leggi la notizia su anteprima24

