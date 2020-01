Windows 10 Mobile build 15254.603: l’ultimo aggiornamento cumulativo (Di martedì 14 gennaio 2020) Microsoft ha da poco rilasciato quello che dovrebbe essere l’ultimo aggiornamento cumulativo per Windows 10 Mobile: si tratta della build 15254.603. Ultimo aggiornamento cumulativo Durante lo scorso mese, il colosso di Redmond ha esteso il supporto di Windows 10 Mobile di un mese. Così facendo la data di fine supporto, cioè oggi, di Windows 10 Mobile coincide con quella di Windows 7. Windows 10 Mobile versione 1709, raggiungerà la fine del servizio il 14 gennaio 2020. I dispositivi che eseguono Windows 10 Mobile e Windows 10 Mobile Enterprise non riceveranno più aggiornamenti mensili di sicurezza e qualità che contengono protezione dalle ultime minacce alla sicurezza. Changelog Security updates to the Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Virtualization, Windows Storage and Filesystems, and Windows Server. Download Per installare ... Leggi la notizia su windowsinsiders

