Via Cassia: mezzo Ama in fiamme, non si registrano feriti (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – Un compattatore mobile di rifiuti Ama e' andato distrutto a causa di un incendio scoppiato sul mezzo alle 11 circa di questa mattina in via Cassia, all'altezza di via di Villa Lauchli. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia di Roma Capitale. Non risultano persone ferite.

