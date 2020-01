Tennis, ATP Adelaide 2020: Caruso sconfitto da Struff. Vittorie per Evans e Ramos (Di martedì 14 gennaio 2020) Si è completato il primo turno del torneo ATP di Adelaide. Purtroppo esordio con sconfitta per Salvatore Caruso, che è stato ripescato nel tabellone principale come lucky loser. Il siciliano aveva un compito molto arduo con l’insidioso tedesco Jan-Lennard Struff ed è stato sconfitto in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Continua l’ottimo momento di stagione da parte di Daniel Evans, già protagonista con la Gran Bretagna nell’ATP Cup. Il numero 33 del mondo ha superato in due set il kazako Alexander Bublik per 7-5 6-2 ed è il primo giocatore ad accedere ai quarti di finale del torneo australiano. Buona la prima, invece, per Albert Ramos, che ha vinto una bella battaglia contro l’australiano Jordan Thompson. Lo spagnolo si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Successi ... Leggi la notizia su oasport

