Rivede il nonno morto su Google Maps e si commuove: “Non gli avevo detto addio” (Di martedì 14 gennaio 2020) Una storia davvero commovente che sta facendo il giro del mondo: Leslie Rivede il nonno perduto dopo tanti anni tramite Google Maps. Il tesoro nascosto su Google Maps Capita a molti di imbattersi in immagini a dir poco curiose quando si naviga su Google Maps. Passando inosservata con la sua fotocamera, infatti, l’applicazione è stata in grado di immortalare dei momenti di cui i protagonisti sono del tutto inconsapevoli. Le immagini, inoltre, rimangono per anni ed anni, e per questo Google rappresenta un vero e proprio archivio di tesori, persone e momenti che non ci sono più. Ne è ben consapevole Leslie Yajaira, una giovane ragazza originaria del Messico, che vive negli Stati Uniti. La ragazza, infatti, stava utilizzando la modalità Street View su Google Maps quando ha fatto un incontro inaspettato che l’ha fatta emozionare. Come ha ritrovato il nonno ormai morto su Google ... Leggi la notizia su velvetgossip

LEbKHOygDdFOMPS : RT @giuuk: Rivede il nonno morto su Google Maps: il tweet di questa ragazza è commovente - giuuk : Rivede il nonno morto su Google Maps: il tweet di questa ragazza è commovente - CouponOfferte : RT @Radio105: Leslie non era riuscita a dire addio... #GoogleMaps #nonno #13gennaio #Radio105 -