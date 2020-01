Oscar, “Amarcord Italia”: come sopravvivere all’esclusione dalla corsa alla statuetta (Di martedì 14 gennaio 2020) Traina Joker e dietro tutti gli altri. Questo in sintesi il risultato delle nomination agli Academy Awards rese note ieri pomeriggio, 13 gennaio. Il conto alla rovescia per la nottata del 9 febbraio e la consegna delle statuette per l’edizione numero 92 al Dolby Theatre di Los Angeles è cominciato. Sbanca, dunque, il lungometraggio diretto da Todd Phillips – che ha già vinto il Leone d’oro a Venezia e porta oggi a casa l’attesa nomination di Joaquin Phoenix come miglior attore – con 11 nomination. A seguire, C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, The Irishman e 1917 con 10. Poi Jojo Rabbit, Little Women, Le Mans ’66 – La grande sfida, Marriage Story, Parasite. Con somma tristezza – e come era già stato annunciato settimane fa – l’Italia ha dovuto realizzare di essere ... Leggi la notizia su open.online

