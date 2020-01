Oscar 2020, colonna sonora: i candidati ufficiali (Di martedì 14 gennaio 2020) I candidati ufficiali alla miglior colonna sonora agli Oscar 2020, da Joker a Piccole Donne e con John Williams che grazie a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker riceve la sua 52esima nomination. Gli Oscar 2020 stanno per arrivare ed ecco che sono state ufficialmente annunciate le nomination, tra cui quelle per la miglior colonna sonora in cui figurano 5 tra i film più acclamati di questa stagione. Ecco la lista. completa: Joker Piccole Donne Storia di un Matrimonio 1917 Star Wars: L'Ascesa di Skywalker L'Oscar alla migliore colonna sonora viene assegnato al compositore votato come migliore dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. I titoli prescelti quest'anno che ambiscono alla tanto desiderata statuetta, sono colonne sonore firmate da grandi artisti del cinema internazionale, tra cui John Williams che grazie a Star Wars: ... Leggi la notizia su movieplayer

