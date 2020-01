Nuda, col seno in mostra e solo un paio di mutandine. Il selfie di Antonella Mosetti manda in tilt la rete (Di martedì 14 gennaio 2020) Antonella Mosetti, in un modo o nell’altro, riesce sempre a far parlare di sé. L’ex stellina di Non è la Rai, stavolta lo ha fatto postando una foto mozzafiato che lascia molto poco spazio all’immaginazione. Nel post si vede la showgirl immortalata in palestra. La foto la ritrae Nuda, con solo un paio di mini slip che coprono le parti intime. Naturalmente l’attenzione dei followers è stata completamente rapita dal suo fisico. La showgirl ha pubblicato lo scatto, un selfie allo specchio, per il suo ritorno in palestra dopo le vacanze natalizie. “Ricominciamo ad allenarci – ha scritto Antonella Mosetti a corredo della fotografia – La mia palestra da una vita”.



In bella mostra il suo décolleté esplosivo. Il fisico è talmente perfetto da sembrare scolpito. Infine, l’espressione accattivante e lo sguardo rivolto all’obiettivo ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

