Mezzo Ama a fuoco a Roma: pezzi del veicolo in mezzo alla strada (Di martedì 14 gennaio 2020) Paura a Roma, dove un mezzo Ama è andato a fuoco mentre transitava sulla Cassia Antica. Si tratta di una spazzatrice dell’azienda municipalizzata Romana da cui in poco tempo sono scaturite le fiamme creando il panico tra i passanti. mezzo Ama a fuoco a Roma L’episodio si è verificato intorno alle 11 di martedì 14 gennaio 2020. Il mezzo stava passando per via Cassia Nuova, via Villa Lauchli e via Vilfredo Pareto quando ad un certo punto, per causa ancora da accertare, il suo conducente ha avvertito del fumo. Ha così accostato per scendere e chiamare i Vigili del fuoco evitando così che gli succedesse il peggio. Poco dopo infatti dalla spazzatrice è divampato un incendio con due conseguenti esplosioni che hanno scagliato pezzi del veicolo in mezzo alla strada. In particolare una ruota infuocata avrebbe potuto urtare una ragazza a bordo del suo scooter che stava passando ... Leggi la notizia su notizie

