Meghan Markle, la favola la scrivo io (Di martedì 14 gennaio 2020) L'articolo completo è pubblicato sul numero 3 di «Vanity Fair», in edicola da mercoledì 15 gennaio 2020. «Non lasciare mai che il posto da dove vieni decida quello in cui puoi arrivare». Mi piace immaginare che questa frase Meghan Markle se la sia sentita dire dalla madre tante volte quante me la sono sentita dire io dalla mia, e con le ...

