Mediaset | Vivendi | ‘accuse gratuite | non capriccio difendere diritti’**

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "Vivendi è sorpresa dalla reazione di Mediaset e dalle accuse gratuite contenute nel comunicato stampa odierno. Vivendi rimane libera di richiedere nuovamente la sospensione della decisione dell'Agcom nel caso dovessero verificarsi le condizioni di urgenza". Così un portavoce di Vivendi dopo che oggi Mediaset in una nota commentava la decisione del gruppo francese di ritirare la richiesta al Tar del Lazio sulla delibera Agcom. Inoltre, Vivendi, sottolinea il portavoce del gruppo francese, "non considera capriccioso difendere i diritti di tutti gli azionisti".

