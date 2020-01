LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: Vlhova guida con 6 decimi su Shiffrin. Dalle 20.45 la seconda manche (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom 18.39 I pettorali delle prossime azzurre: 34 Della Mea, 47 Peterlini, 56 Rossetti, 62 Insam, 63 Midali, 64 Gulli. 18.38 Ricordiamo che Petra Vlhova è in testa con 0.60 su Shiffrin, 0.65 su Liensberger, 0.77 su Swenn Larsson e 0.84 su Holdener. 18.36 La svedese Fjaellstroem è decima a 1″97, scivola di un’altra posizione Irene Curtoni. 18.34 La giovane Chiara Mair fa impazzire il pubblico di Flachau. L’austriaca, pettorale n.21, si installa in settima posizione a 1″49 da Vlhova. Una ragazza di prospettiva. Irene Curtoni scivola in 11ma posizione. 18.33 Discreta la slovena Meta Hrovat, 16ma a 2″79. Di sicuro ora la pista non è più quella dei primi numeri e chi parte ora deve fare i conti con almeno 7-8 decimi di handicap. 18.31 La canadese Mielzynski è 15ma a 2″74. Resiste Irene ... Leggi la notizia su oasport

