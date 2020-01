Libia,Conte:importante che tregua regga

importante è che ci sia un cessate il fuoco sostanziale" in Libia. Così il premier Conte in visita al Cairo. "Salvo imprevisti,la conferenza di Berlino sulla Libia si terrà domenica" 19 "è appena arrivato l'invito della cancelliera Merkel",ha aggiunto Conte,sottolineando l'importanza di "convergere su posizioni unitarie".Altri soldati in Libia? "Non lo escludiamo",ha risposto. Sul caso Regeni, bene la ripresa della collaborazione ma serve il "risultato".(Di martedì 14 gennaio 2020) "Il fatto che Haftar non abbia firmato l'intesa non deve distrarci,l'è che ci sia un cessate il fuoco sostanziale" in. Così il premierin visita al Cairo. "Salvo imprevisti,la conferenza di Berlino sullasi terrà domenica" 19 "è appena arrivato l'invito della cancelliera Merkel",ha aggiunto,sottolineando l'importanza di "convergere su posizioni unitarie".Altri soldati in? "Non lo escludiamo",ha risposto. Sul caso Regeni, bene la ripresa della collaborazione ma serve il "risultato".(Di martedì 14 gennaio 2020)

NicolaPorro : #Conte al Corriere: l’#EmiliaRomagna non è decisiva, nessun problema #DiMaio, in #Libia siamo centrali. Ha imparato… - Palazzo_Chigi : Nell'ambito dei colloqui riguardanti la Libia, il Presidente @GiuseppeConteIT domani, lunedì 13 gennaio, sarà ad An… - matteorenzi : Non permetteremo a Erdogan e ai turchi di sostituirci come interlocutori in #Libia. A me non interessa chi incontra… -