Libia,Conte: fiducioso che Haftar firmi

Haftar "ha chiesto ancora di meditare sul testo dell'accordo di cessate il fuoco in Libia.Si è preso questa notte per pensarci su,ma sono fiducioso che domani(oggi,ndr) sottoscriverà" anche lui:l'ha detto il premier Conte,rispondendo ai giornalisti al Cairo alla domanda su cosa farà l'uomo forte della Cirenaica dopo che il premier al-Serraj ha firmato una bozza di accordo a Mosca E'un "passo importante,ma lo scenario è complesso,nessun passo è risolutivo di per sé.Anche il cessate il fuoco è un passo preliminare,non obiettivo finale.(Di martedì 14 gennaio 2020) "ha chiesto ancora di meditare sul testo dell'accordo di cessate il fuoco in.Si è preso questa notte per pensarci su,ma sonoche domani(oggi,ndr) sottoscriverà" anche lui:l'ha detto il premier,rispondendo ai giornalisti al Cairo alla domanda su cosa farà l'uomo forte della Cirenaica dopo che il premier al-Serraj ha firmato una bozza di accordo a Mosca E'un "passo importante,ma lo scenario è complesso,nessun passo è risolutivo di per sé.Anche il cessate il fuoco è un passo preliminare,non obiettivo finale.(Di martedì 14 gennaio 2020)

matteorenzi : Non permetteremo a Erdogan e ai turchi di sostituirci come interlocutori in #Libia. A me non interessa chi incontra… - NicolaPorro : #Conte al Corriere: l’#EmiliaRomagna non è decisiva, nessun problema #DiMaio, in #Libia siamo centrali. Ha imparato… - Palazzo_Chigi : Nell'ambito dei colloqui riguardanti la Libia, il Presidente @GiuseppeConteIT domani, lunedì 13 gennaio, sarà ad An… -