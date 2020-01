Le cliniche dove si curano i calciatori (Di martedì 14 gennaio 2020) Lo hanno avvertito in tempo reale. Mentre Nicolò Zaniolo stava uscendo in barella dall'Olimpico, il professor Pier Paolo Mariani era già in macchina per Villa Stuart, una delle cliniche più famose nel campo della chirurgia ortopedica. Roma capitale La clinica romana di via Trionfale è la struttura dove lavora ed opera il miglior specialista italiano del settore. A Villa Stuart hanno già risolto i loro guai fisici tantissimi campioni dello sport (non solo del calcio), ed è qui, nel cuore della città eterna, che quasi tutti i calciatori si sottopongono alle consuete visite mediche prima di un trasferimento da una squadra a un’altra. Con solo una piccola parte di quelli che, grazie alla struttura e alle mani di Mariani, sono tornati al 100% dopo brutti infortuni ci si può costruire una squadra-scudetto. Perin in porta; De Silvestri, ... Leggi la notizia su gqitalia

