La Guerra (non) è Finita (Di martedì 14 gennaio 2020) La Guerra è Finita - Augusto Grillone e Michele Riondino Ci sono molti modi per raccontare una storia, e mostrarne duri e crudi dettagli è quello che di solito aiuta a scavare più a fondo. Quando poi l’argomento centrale è la Guerra, la violenza la fa spesso da padrona, perchè la messa in scena certosina di ciò che è stato aiuta a testimoniare e non dimenticare. Ebbene, nella nuova fiction di Rai 1 La Guerra è Finita questo non avviene, perchè, proprio come spiega il titolo, si racconta ciò che accadde dopo il secondo conflitto mondiale. Ma quel che non si vede fa ancora più male, perchè ne vengono indagate le conseguenze. La Guerra è Finita: un racconto delicato, ben diretto ed interpretato La Guerra non c’è più ma il silenzio causato dalla fine degli spari e dei bombardamenti, grida. Grida nella mente dei bambini sfuggiti ai campi di concentramento, nei ricordi, nei loro ... Leggi la notizia su davidemaggio

