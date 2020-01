Juventus Udinese, Sarri: “CR7 e Buffon giocano. Su Rugani e De Ligt…” (Di martedì 14 gennaio 2020) Juventus Udinese – Torna finalmente la Coppa Italia, anche per i bianconeri. Si conclude il girone d’andata della Juventus e arriva la Coppa Italia. I bianconeri mandano in archivio con la vittoria dell’Olimpico la prima metà di stagione e prima dell’Udinese è anche tempo di bilanci. In conferenza stampa Maurizio Sarri ha parlato soprattutto dei singoli e dei miglioramenti che ha visto in De Ligt e Rabiot, toccando anche i punti caldi del post-Roma come l’infortunio di Demiral e la polemica, già rientrata, di Dybala al momento della sostituzione. Juventus Udinese, Sarri in conferenza DE LIGT E Rugani – “De Ligt, come abbiamo detto nell’ultima conferenza, è apparso in grandissima ripresa e la partita di Roma l’ha confermato. Rugani, come ha detto il nostro direttore, è un giocatore importante ed è preso in grande ... Leggi la notizia su juvedipendenza

Squawka : Cristiano Ronaldo's last eight games for Juventus in all competitions: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ?? vs. Leverku… - juventusfc : Come gioca l'@Udinese_1896, il cammino della squadra friulana in campionato e #CoppaItalia, l'ultima volta di qualc… - juventusfc : Solo ?? precedente a Torino contro l'Udinese in #CoppaItalia Qual è? ?? -