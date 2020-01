Inzaghi perde il portafogli, una signora lo nota e lo consegna ai carabinieri (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Disavventura con lieto fine per Filippo Inzaghi. L’allenatore del Benevento aveva perso il suo portafogli nei pressi del parcheggio del Carrefour, ma per sua fortuna una 56enne lo ha notato a terra e poi consegnato ai carabinieri. La scoperta – come riporta l’agenzia adnkronos – è avvenuta presso il comando, dove gli uomini dell’Arma nell’ispezionare l’oggetto si sono resi conto che apparteneva proprio a Inzaghi, tornato nel giro di pochi minuti in possesso del suo portafogli con all’interno soldi e documenti. L'articolo Inzaghi perde il portafogli, una signora lo nota e lo consegna ai carabinieri proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

DanyCall1990 : Inzaghi perde il portafogli, una signora lo nota e lo consegna ai carabinieri - valerioj91 : Non si vince né si perde per colpa di una filosofia. Si perde se non la si sa realizzare bene. Qualunque essa sia.… - erraioo : @Piero02653381 @russ_mario1 #Inzaghi faceva una quantità industriale di gol, tutti pesantissimi, teneva la palla, f… -