Infortuni | sindacati trasporti | ‘devastante si muoia anche con committenza pubblica’

Milano, 14 gen. (Adnkronos) – Le segreterie generali di Milano e della Lombardia di Fit Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti "hanno appreso con sgomento e dolore la notizia della morte sul lavoro di un operaio impiegato nel cantiere della linea 4 della metropolitana di Milano. è devastante – dicono in una nota – scoprire che si può morire anche lavorando per una committenza pubblica, a Milano, ad uno scavo per una nuova linea di metropolitana". I sindacati auspicano che "si faccia al più presto chiarezza sulla dinamica dell'incidente e che si individuino le responsabilità" e "si uniscono al cordoglio dei familiari".

