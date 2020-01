Grande Fratello Vip, Serena Enardu Racconta la Sua Verità: “Ecco perché ho fatto tutto questo!” (Di martedì 14 gennaio 2020) Nel Grande Fratello Vip, la storia tra Pago e Serena Enardu ha fatto molto parlare e discutere e l’ex tronista sia dentro che fuori dalla Casa è stata accusata di cercare solo visibilità. Adesso però la Enardu ha rotto il silenzio ed ha Raccontato la sua Verità. Ecco cosa ha dichiarato. L’entrata in scena di Serena Enardu nella Casa del Grande Fratello Vip non è passata inosservata. Come in molti sanno il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto al pubblico di votare per fare entrare per una settimana l’ex tronista nella Casa ed avere un confronto con Pago. Il pubblico però ha negato questa possibilità e Serena e Pago si sono potuti abbracciare per pochi minuti. Entrambi inoltre sembrano ancora molto legati tanto che lo stesso cantautore avrebbe preferito che la sua ex compagna rimanesse nella Casa. Di diverso avviso invece erano gli altri concorrenti che hanno ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

