Giorgia Palmas Instagram, bikini non contiene le curve esplosive: «Che sirena» (Di martedì 14 gennaio 2020) Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno per sposarsi. La coppia ha dato l’annuncio da Silvia Toffanin al programma di Canale 5 Verissimo: «A fine marzo ci sposiamo. Non vediamo l’ora che arrivi quel giorno». Nel corso dell’intervista la showgirl e l’ex nuotatore hanno rivelato i dettagli della proposta di matrimonio fatta a Natale: «Mi sono inginocchiato e le ho chiesto di sposarmi», ha detto lui. «Mi sono inginocchiata anch’io e ho detto sì. È stato uno degli inizi più belli della mia vita», ha sottolineato lei, che ha aggiunto: «Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunato me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di ... Leggi la notizia su urbanpost

