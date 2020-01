Frana a Ventimiglia | crollata parete rocciosa in Via Toscanini

Maltempo - isolati per una Frana a Ventimiglia : abitanti preoccupati : “Hanno chiuso con ordinanza la strada e qui ci sono 150 famiglie circa che non possono né scendere né salire. C’è gente che lavora, che ha bisogno di fare la spesa e anche anziani malati”: A parlare è Domenico Messana, uno degli abitanti di via Bandette, la strada a ridosso della ferrovia, a Ventimiglia, chiusa al traffico da ieri sera, in seguito a un’ordinanza che vieta il transito, per il rischio di crollo della parete ...

Maltempo : Frana a Ventimiglia - isolate 150 persone : Questa notte verso le 3, durante l’allerta meteo, una frana ha investito via Bandette a Ventimiglia, in localita’ San Secondo, interrompendo la viabilita’ e isolando circa 150 persone. Lo rende noto Regione Liguria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla rimozione del materiale franato per creare un passaggio pedonale e non obbligare i residenti a lasciare le proprie abitazioni. “Stiamo ...