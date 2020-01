FORMAZIONI Inter Cagliari: Sanchez e Dimarco titolari (Di martedì 14 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: FORMAZIONI Inter Cagliari Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Dimarco; Sanchez, Lukaku. All. Conte. Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Ionita; Castro, Nainggolan; Cerri. All. Maran. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

