Fabiana Dadone collabora con uno studio albanese, ma non è avvocato: dopo l'Azzolina, un altro caso a 5 Stelle (Di martedì 14 gennaio 2020) Fabiana Dadone e Andrea Colletti sono membri dello studio "Legale Albania", con sede a Tirana. È quanto riporta il Fatto Quotidiano nell'edizione del 14 gennaio: le ombre si allungano soprattutto sul ministro della Pubblica amministrazione, che ha sempre dichiarato di non aver finito la pratica fore Leggi la notizia su liberoquotidiano

chiccadrago : RT @Libero_official: Altra rogna per il #M5s dopo il caso #Azzolina - Mariuscom2 : RT @Libero_official: Altra rogna per il #M5s dopo il caso #Azzolina - giulia_banfi : RT @fdicos10: Tavolo istituzionale per la 1??5??1??, una nuova legge per la comunicazione e informazione pubblica. Dopo l’insediamento iniz… -