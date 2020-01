Epic Games Store: le esclusive sono stati i titoli più redditizi del 2019 (Di martedì 14 gennaio 2020) Nell'ultimo anno Epic Games Store ha avviato una serrata campagna di acquisizione esclusive, al fine di cercare di arginare lo strapotere del suo diretto concorrente Steam.A quanto pare questa tattica ha funzionato, infatti secondo i dati forniti da Epic Games, i titoli di terze parti hanno portato nelle casse guadagni pari a 251 milioni di dollari (ovvero il 60% in più delle previsioni iniziali) Steve Allison (Epic Games Store GM) ha ammesso che il 90% dei titoli pubblicati sullo Store sono esclusive, tuttavia l'azienda non intende frenare su questo tema, in quanto le esclusive hanno fruttato la maggioranza dei ricavi nel 2019, per quanto riguarda i giochi third party.Inoltre Epic Games ha annunciato è stata superata la soglia di 100 milioni di clienti, totalizzando entrate per 680 milioni di dollari, insomma un ottimo risultato.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

