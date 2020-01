Ecco le 8 cose che rendono una donna irresistibile per ogni uomo (Di martedì 14 gennaio 2020) Avete visto un uomo e vi siete pazzamente innamorate di lui. Tuttavia vi sembra anche molto distante e non avete idea di come riuscire ad attirare la sua attenzione e conquistarlo. Ebbene, sappiate che gli ingredienti del successo li avete tutti dentro di voi, basta sapere come tirarli fuori e come giocare gli assi giusti. Siete curiose? Ecco l’elenco degli 8 elementi che rendono le donne irresistibili per qualunque uomo. Un fascino da diva Come conquistare un uomo in poco tempo? Semplicemente riuscire a giocare le carte giuste al momento giusto. ogni donna può contare su alcuni elementi che la rendo irresistibile per un uomo. Ecco gli 8 elementi che potreste usare per ottenere l’attenzione del vostro lui: Intelligenza. Tutte le donne sono intelligenti e questo le rende molto sexy. E’ uno stereotipo maschilista pensare che siamo solo stupide e brave a ... Leggi la notizia su velvetgossip

borghi_claudio : @IvanoMulone Non sono 'atti del governo' pouttosto 'mancati atti' a cominciare dal cambio del management e della go… - AlexStrider : @girlonthegrid_ Ah ecco... vabbè che molti concetti validi per Windows 7 sono ancora validi anche per Windows 10, a… - a42nno : @cropy03 Ecco... non aprirlo! Mi sono pentita. Non posso più leggere certe cose. -