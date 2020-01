Crosetti: La Juve vince ma non diverte, come se non avesse cambiato allenatore (Di martedì 14 gennaio 2020) Juve campione d’inverno è un dato di fatto, sottolinea oggi su Repubblica Maurizio Crosetti, ma lo è anche che il suo vantaggio sulle inseguitrici si è notevolmente ridotto e questo porta ad avere un campionato finalmente interessante con Inter e Lazio nel giro di pochi punti. La Juve capolista però non ha né il miglior attacco, né la miglior difesa Il problema della nuova Juve è che non si capisce davvero cosa sia. Tutta qui? come se quasi non avesse cambiato allenatore, bada più ai risultati che al gioco Sembra dunque essere stato disattesa la promessa estiva di giocare bene e divertire un po’ di più I giocatori sono tanti e quasi tutti fortissimi, rodati dall’abitudine al successo e dall’esperienza. Se abbiano la stessa fame, ancora non si sa. Delle prime tre, la Juventus ha il peggiore attacco: 41 gol per la Lazio, 40 per l’Inter, 37 per lei L'articolo Crosetti: La ... Leggi la notizia su ilnapolista

